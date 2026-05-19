Yoğun bakımda kurulan tezgah kamerada!

Elazığ’da SGK’yı milyonlarca lira zarara uğratan sağlık çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında hastane yönetim kurulu başkanı, doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde tek bir hasta bile olmamasına rağmen cihazların "hasta varmış gibi" çalıştırılarak kamunun soyulduğu anlar ise bir personelin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı deşifre eden çalışanın kayıtta, "Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok" ifadelerini kullanması şebekenin vurgununu gözler önüne serdi.

