Son dakika: İletişim Başkanlığından deprem harcamaları paylaşımı 01.02.2020 13:29

Son dakika haberi... Son günlerde özellikle muhalif kesim tarafından deprem vergileri üzerinden hükümet karşıtı negatif algı oluşturulmaya çalışılıyordu. İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili videolu bir paylaşım yapıldı.