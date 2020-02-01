Son dakika: İletişim Başkanlığından deprem harcamaları paylaşımı

Son dakika haberi... Son günlerde özellikle muhalif kesim tarafından deprem vergileri üzerinden hükümet karşıtı negatif algı oluşturulmaya çalışılıyordu. İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili videolu bir paylaşım yapıldı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiyeyiz" denildi..
Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde,— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 1, 2020
•eğitim
•sağlık
•ulaştırma
•kentsel dönüşüm
•turizm
•güvenlik
•adalet
•afet ve acil yardım
•sanayi altyapısı
gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor.
Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz🇹🇷 pic.twitter.com/gqMi42jG3k
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