İstanbul trafiğinde kabus anları! Kamyonet alev alev yandı, otoyol karıştı

Motor Kısmından Çıkan Alevleri Fark Etti

Olay, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yol üzerinde seyir halinde olan kamyonetin motor bölümünden aniden dumanlar ve ardından alevler yükselmeye başladı. Durumu erken fark eden kamyonet şoförü, büyük bir faciayı önlemek adına soğukkanlılığını koruyarak aracını hemen sağ şeride çekti ve kendini dışarı attı.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kamyoneti tamamen saran alevler metrelerce yükseğe ulaştı ve D-100 Karayolu'nu yoğun bir duman bulutu kapladı. Otoyoldan geçen diğer sürücüler, patlama riskine karşı araçlarıyla hızla uzaklaşmaya çalışırken o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kamyonet Küle Döndü

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyonete tazyikli suyla müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yangın sonrası kamyonet tamamen demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.