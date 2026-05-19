CANLI YAYIN
Geri
İstanbul trafiğinde kabus anları! Kamyonet alev alev yandı, otoyol karıştı

İstanbul trafiğinde kabus anları! Kamyonet alev alev yandı, otoyol karıştı

D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde hareket halindeyken motoru alev alan kamyonet, otoyolu dumana boğdu. Sürücünün soğukkanlılıkla aracı sağa çekip ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

Motor Kısmından Çıkan Alevleri Fark Etti

Olay, öğleden sonra saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yol üzerinde seyir halinde olan kamyonetin motor bölümünden aniden dumanlar ve ardından alevler yükselmeye başladı. Durumu erken fark eden kamyonet şoförü, büyük bir faciayı önlemek adına soğukkanlılığını koruyarak aracını hemen sağ şeride çekti ve kendini dışarı attı.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kamyoneti tamamen saran alevler metrelerce yükseğe ulaştı ve D-100 Karayolu'nu yoğun bir duman bulutu kapladı. Otoyoldan geçen diğer sürücüler, patlama riskine karşı araçlarıyla hızla uzaklaşmaya çalışırken o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kamyonet Küle Döndü

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyonete tazyikli suyla müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yangın sonrası kamyonet tamamen demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Tokat ve Amasya'da kırmızı alarm: Almus Barajı taşıyor evler boşaltılıyor!
Bakanlıktan bayram öncesi net mesaj: Tarifeye uymayan otobüs firmalarına ceza yağacak!
Bakanlıktan bayram öncesi net mesaj: Tarifeye uymayan otobüs firmalarına ceza yağacak!
Kontrolden çıkan otomobil manav tezgahına daldı!
Kontrolden çıkan otomobil manav tezgahına daldı!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!
Körfez liderleri istedi, Trump durdurdu: İran'a planlanan saldırı askıda!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle