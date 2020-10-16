Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Erzurum'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da önemli açıklamalarda bulundu. koca, salgınla mücadelede Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’deki son durumu değerlendirdi. Hasta sayısında artış olan illeri tek tek açıklayan Koca bir ay öncesine göre kıyasla yayılımın önünü kestiklerini belirtti. "Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde de göstermeliyiz. Buralardaki artış elbette tüm Türkiye için risktir." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum'da önemli açıklamalarda bulundu. koca, salgınla mücadelede Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl'deki son durumu değerlendirdi. Hasta sayısında artış olan illeri tek tek açıklayan Koca bir ay öncesine göre kıyasla yayılımın önünü kestiklerini belirtti. "Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde de göstermeliyiz. Buralardaki artış elbette tüm Türkiye için risktir." şeklinde konuştu.