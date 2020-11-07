Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 139 bin 675 testten 2 bin 483 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybederken, 1928 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867, toplam hasta sayısı 391 bin 739, toplam vefat sayısı 10 bin 803, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 730, toplam iyileşen hasta sayısı 336 bin 221 oldu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 7 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

3 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

1 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU