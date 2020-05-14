Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

14.05.2020 19:59

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9SgI6QMyoR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 14, 2020

Detaylar gelecek...