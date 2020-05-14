RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajı

Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajı
14.05.2020 22:31

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutladığı bir video paylaştı


Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutladığı bir video paylaştı

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı "ecza" ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN" ifadelerine yer verdi.






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