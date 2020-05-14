Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutladığı bir video paylaştı

Hekimle başlayan şifa süreci eczacıyla devam eder. Onlarca soru vardır ki, eczacıya sorulur. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafe çok kısadır. Hasta ve hekim bilir ki, tanı "ecza" ile şifaya döner. Eczacılarımıza sevgilerimi sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN pic.twitter.com/4q2vgVeuyC