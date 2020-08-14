Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

14.08.2020 09:42

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 66 bin 892 test yapıldı, 1243 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 66 bin 892 test yapıldı, 1243 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 968 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, vaka sayısı 245 bin 635, vefat sayısı 5 bin 912 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,9 oldu.

"SAĞLIK ORDUMUZA DESTEK OLUN"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5 bin 807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349 bin 3. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun." ifadelerini kullandı

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