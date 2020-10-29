SON DAKİKA: Putin'den flaş Dağlık Karabağ ve Türkiye çağrısı

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülkenin yer alması gerektiğini söyledi.

VTB Capital bankasının düzenlediği 'Rusya Çağırıyor' yatırım forumunda konuşan Putin, 27 Eylül'de yeniden alevlenen ve üç ayrı ateşkes ilanına rağmen devam eden çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Putin, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin görüşmelere Türkiye dahil birçok ülkenin katılması gerektiğini söyledi. Bölgede uzun vadeli çözümün sadece Ermenistan ile Azerbaycan'ın çıkar dengesinin gözetilmesi halinde sağlanabileceğini kaydeden Rus lider, "İlk etapta askeri faaliyetler sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu'ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz" dedi.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E KARABAĞ TEKLİFİ

Putin ile telefon görüşmesinde Karabağ sorununu beraber çözme adımını ama bu adımı atarken kırmızı çizgilerin bulunduğunu bu sözlerle anlatmıştı. Başkan Erdoğan; "En son Sayın Putin ile görüştük. Artık bu işe gelin bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle yapayım. Bu işi tatlı bir yere bağlayalım. Heyetler görüşsün. Ama bir şeye karar verelim, bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Biz samimiyiz. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki bunu neticelendiririz. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. 'Siz Suriye'den Azerbaycan'a yabancı güçler gönderiyorsunuz' diyorlar. Ben de Sayın Başkan'a '2000 civarında PKK/YPG'lileri Ermenistan 600 dolar maaşla orada savaşıyorlar' dedim. 'Benim haberim yok' dedi. Bunun üzerinde durmanız lazım. Buna göre adımlar atmak lazım. Sayın Putin'in PKK/YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a söylemesi lazım, gereği yapılır." sözlerini kullanmıştı.

KARABAĞ'DA KIRMIZI ÇİZGİ NEDİR?

Hem Türk hem Azerbaycanlı kaynaklar toprak bütünlüğüne atıf yapıyor. 'Kırmızı çizgi Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüdür' derken Ermenistan'ın işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Daha önce Lavrov planı olarak adlandırılan Karabağ sorununa ilişkin planda yer alan 5+2 reyonlarından çekilme konusunda ise kaynaklar, 'Azerbaycan'ın 7 reyondan 5'ine yakınını geri aldığını söylüyor. Lavron planı da dahil tüm planlar ölmüştür. Artık yeni bir zemin var' ifadelerine yer veriyor.

CNN TÜRK'ün görüşmenin içeriğine yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre; Erdoğan görüşmede bu sorunu Minsk kapsamında ele almaktansa Türkiye ve Rusya'nın kuracağı bir müzakere masasında çözmeyi teklif etti etti. Henüz somut bir adımın olmadığı ancak Putin'in görüşmede teklife sıcak baktığı ifade edildi.

CNN TÜRK'e teklifi değerlendiren kaynaklar, Rusya'nın Misnk eş başkanlığını bugüne kadar kendi tekelinde tutması ve diğer eş başkanları bu süreçten uzaktan tutmasına atıf yaptığı belirtildi. Türkiye ve Rusya'nın süreci yürütmesi batıyı bölgeden uzak tutacağı için sıcak bakması da gündemde.

Azerbaycan kaynakları da çözüm için en uygun yöntemin bu olduğunu belirtti.