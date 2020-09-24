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Son dakika: PKK'ya bir ağır darbe daha! Yıldırım-1 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: PKK'ya bir ağır darbe daha! Yıldırım-1 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
24.09.2020 11:22

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

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