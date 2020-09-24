Müge Anlı'da işlenen Osman Gül cinayeti aydınlatıldı! İstanbul Çatalca'daki emlakçı cinayetini JASAT 48 saatte çözdü

24.09.2020 13:45

İstanbul Çatalca'da iki emlakçı arasında borç tartışması nedeniyle işlenen cinayet Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma istihbarat ekiplerinin çalışmasıyla aydınlandı. Cesedi dere kenarında bulunan emlakçı Osman Gül'ü, kendisiyle aynı işi yapan B.D.'nin çekiçle öldürüldüğü ortaya çıktı. 87 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntüyü inceleyen Jandarma, cinayetin ardından Osman Gül'ün aracını alarak kayıplara karışan ve üstü kanlı kıyafetini alışveriş merkezinde yenisiyle değiştiren B.D.'yi 48 saat içinde Başakşehir'de yakaladı. Cinayetin öncesi ve sonrasındaki görüntüler dikkat çekti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetin maktulün kendisi gibi emlakçılık yapan arkadaşı B.D. ile aralarında borç ödeme konusunda çıkan tartışma sonucunda işlendiğini ve B.D. nin cinayeti işledikten sonra Çatalca'dan kaçtığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelinin yerini belirleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.yi saklandığı Başakşehir'deki adresinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan B.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİLİ ARSA SATIŞ PANKARTI ELE VERDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çatalca'da ormanlık alandaki dere yatağında bir erkek cesedi bulunduğu bilgisini aldı.









Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince, cinayetin işlendiği bölgede yapılan incelemede ele geçirilen kanlı yeşil poşet, sopalar ve arsa satış pankartı üzerindeki telefon numarasından şüphelinin B.D. olabileceğini değerlendirerek, araştırmayı B.D. üzerinde yoğunlaştırdı.

JASAT ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Şüpheli şahsı belirlemek için harekete geçen JASAT ekipleri; çevrede ve şüphelinin gidebileceği istikametlerdeki 87 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 400 saatlik görüntüleri inceleyerek cinayet zanlısının B.D. olduğunu tespit etti. Takipten kurtulmak için kanlı kıyafetini bile değiştirdi, yine de JASAT dan kaçamadı.

JANDARMA 48 SAATTE YAKALADI

Çatalca'da emlakçılık yapan maktul Osman Gül ile arkadaşı B.D.nin cinayetin işlendiği bölgeye arsa bakmak üzere gittikleri, burada maktul Osman Gül'ün daha önceden B.D.'ye verdiği borcu ödemesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli B,D.nin araçta bulunan çekiç ile maktul Osman Gül'ü kafasına vurmak suretiyle öldürdüğü, daha sonra maktulün aracını alarak olay yerinden uzaklaştığı, aracı ara sokaklara gizleyerek Çatalca'da bulunan bir mağazadan kıyafet alıp üzerindeki kanlı giysileri değiştirerek kendi aracı ile Çatalca'dan kaçtığını tespit eden JASAT ekipleri, adresini belirlediği B.D.yi saklandığı Başakşehir'deki adresinde kıskıvrak yakaladı.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüpheli B.D., cinayeti işlediğini itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli B.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



