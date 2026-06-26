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Halil Ergün'den eleştirilere çok sert yanıt: "Atatürk'e laf söyleyenin alnını karışlarım''

Halil Ergün'den eleştirilere çok sert yanıt: "Atatürk'e laf söyleyenin alnını karışlarım''

Sosyal medyada gündem olan açıklamalarının ardından sessizliğini bozan usta oyuncu Halil Ergün, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Evinde 5 tane Mustafa Kemal tablosu olduğunu belirten Ergün, "Bu Mustafa Kemal’e konuşmak değildir, Atatürkçülüğü kullanma noktasını eleştirmektir. Hakkımda konuşulanların hesabını çok fena soracağım" diyerek adli süreci başlattığını duyurdu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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