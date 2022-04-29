RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Tuzla'da şiddetli patlama! Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük çaplı yangın!

İstanbul Tuzla'da şiddetli patlama! Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük çaplı yangın!
29.04.2022 13:42 - Son Güncelleme: 29.04.2022 13:56

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Son dakika haberleri... Tuzla'da patlama meydana geldi. Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.

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İstanbul'da korku dolu anlar yaşanıyor. Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor. Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. Patlamalar birçok ilçeden de duyuldu.

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