Son dakika haberleri... Tuzla'da patlama meydana geldi. Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.
Son dakika haberleri... Tuzla'da patlama meydana geldi. Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor.
İstanbul'da korku dolu anlar yaşanıyor. Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor. Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. Patlamalar birçok ilçeden de duyuldu.