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SON DAKİKA: Oteldeki kavgaya müdahale eden polislere ateş açıldı: 2 yaralı

SON DAKİKA: Oteldeki kavgaya müdahale eden polislere ateş açıldı: 2 yaralı
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Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Özel harekat polisleri, otele operasyon başlattı.


Kahramanmaraş'ta, otelde çıkan silahlı kavgada açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Özel harekat polisleri, otele operasyon başlattı.




Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Otelde, sebebi bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.






2 POLİS MEMURU YARALANDI
Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





OPERASYON BAŞLADI
Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi.






İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı. Oteldeki şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

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