Pfizer ve BioNTech'in ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının İngiltere'ye sevkiyatı başladı

Son dakika haberine göre, Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ile ABD merkezli Pfizer'ın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de kullanım onayı alması herkesi heyecanlandırdı. Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk partileri, İngiltere'ye gitmek için yola çıktı. İngiltere Başbakanı Johnson, "Hayat baharda normale dönecek" dedi.

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ile ABD merkezli Pfizer'ın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de kullanım onayı alması herkesi heyecanlandırdı. Toplu aşılama önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak. Başbakan Boris Johnson, aşı yaptırmanın zorunlu olmadığını açıkladı. Toplamda 40 milyon doz aşının siparişi verilmiş durumda. İlk partide 1 milyon doza yakın aşı olacağı kaydedildi. Johnson, ülkesinin 7 farklı aşıdan toplam 350 milyon doz sipariş verdiğini duyurdu.







AP, BELÇİKA'DAKİ MERKEZİ GÖRÜNTÜLEDİ

Bu gelişmeler yaşanırken, Kovid-19 aşısı da Londra'ya doğru yola çıktı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının geçtiği görüntülere göre; İngiltere'ye gidecek aşı kamyonlara yüklenerek yola çıktı. Ajans aynı zamanda, şirketin Belçika'daki üretim merkezine de girdi. Futbol sahası büyüklüğündeki aşı depolama alanını görüntüledi.

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