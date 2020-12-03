İçişleri Bakanlığından Yunan Göç Bakanı Mitarachi'ye tepki: Kasıtlı şekilde yalan söylüyor

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere uyguladıkları insanlık dışı muamelelerle gündem olan ve Ege'de birçok göçmeni ölüme terk eden Yunanistan'da Göç Bakanı Notis Mitarachi, sosyal medya üzerinden yaptığı provokasyonla Türkiye'yi suçladı. Mitarachi'nin yaptığı açıklamalara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tepki göstererek Yunan bakanın dünyaya kasıtlı şekilde yalan söylediğine dikkat çekti.

Ege'de Yunan adalarına geçmek isteyen göçmenlere insanlık dışı müdahalelerde bulunarak onları adeta ölüme terk eden Yunanistan'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sert tepki gösterdi. Çataklı, Yunanistanlı yetkililerin bölgede yaşananlar ile ilgili olarak dünyaya kasıtlı şekilde yalan söylediğine dikkat çekti. Yunanistan Göç Bakanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yalan açıklamalarla Türkiye'yi hedef göstermesine tepki gösteren Çataklı, "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan; Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor Devlet otoritelerine doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz" dedi.

İşte Sahil Güvenlik Komutanlığının konuyla ilgili açıklaması

Yunanistan makamları tarafından 02 Aralık 2020 tarihinde Midilli Adası doğusunda Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin yardıma ihtiyaç duyduğu ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına yardım çağrısı yapılmasına rağmen bahse konu göçmen grubuna yardım edilmediği yönünde Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında asılsız iddialar yer almıştır.

Bahse konu olaya ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.





02 Aralık 2020 tarihinde saat 04.14 'de düzensiz göçmen grubu tarafından Türk Sahil Güvenlik birimlerine gelen yardım çağrısı üzerine düzensiz göçmenlerin konum sorgulaması yapılarak bölgeye en yakın mevkideki Türk Sahil Güvenlik Botu(TCSG 907) derhal olay mahalline sevk edilmiş ve saat 05.10'da olay mahalline varan Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu göçmen botunun Yunan sularında olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede göçmen botuna yakın mevkide Yunan Sahil Güvenlik Botu bulunduğu görülmüş ve Bota çağrı yapılmış ancak herhangi bir yanıt alınamamıştır. Olay mevkiinin Yunanistan suları olması ve çağrılara cevap alınamaması nedeniyle olay mevkiine intikal edilememiş ve Türk Karasularında acil bir müdahale için saat 05.50'ye kadar hazır beklenmiştir.