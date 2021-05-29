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SON DAKİKA: Niğde'de feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA: Niğde'de feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
29.05.2021 08:23
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Son dakika haberine göre, Niğde'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün şoförü ise gözaltına alındı.


Adana-Niğde Otoyolu'nda Y.D yönetimindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü, saat 03.15 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.




Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün şoförü ise gözaltına alındı.


Kaza esnasında uyuduğunu söyleyen yolculardan Mehmet Emin Altun, "Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Kaza esnasında uyuyordum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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