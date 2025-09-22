PODCAST CANLI YAYIN

Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti

Nevşehir'de kız arkadaş meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Nevşehir merkez Emek Mahallesi'nde bulunan Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan F.A. (15) ile M.M.K. (14) tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak darbesi göğsüne isabet etti

Kavga sırasında M.M.K., yanında bulundurduğu bıçakla F.A.'yı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Doktorların uzun süren çabalarına rağmen F.A. hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları hastaneye akın etti.

Şüpheli yakalandı

Olay sonrası kaçan şüpheli M.M.K., polis ekiplerince suç aleti bıçak ile birlikte kısa sürede yakalandı. Adli tabiplikteki işlemlerinin ardından emniyete götürülen M.M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle