Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti

Olay sonrası kaçan şüpheli M.M.K., polis ekiplerince suç aleti bıçak ile birlikte kısa sürede yakalandı. Adli tabiplikteki işlemlerinin ardından emniyete götürülen M.M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Doktorların uzun süren çabalarına rağmen F.A. hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları hastaneye akın etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kavga sırasında M.M.K., yanında bulundurduğu bıçakla F.A.'yı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bıçak darbesi göğsüne isabet etti

Olay, Nevşehir merkez Emek Mahallesi'nde bulunan Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan F.A. (15) ile M.M.K. (14) tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.