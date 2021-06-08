SON DAKİKA: Müsilaj temizleme seferberliği 'Marmara Hepimizin' sloganıyla bugün başlıyor!

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaja karşı (deniz salyası) temizlik seferberliği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bugün İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatılacak. Bakan Kurum, geçtiğimiz pazar günü Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatacaklarını açıklamıştı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Melis Coşan aktardı...

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından "Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız." ifadeleriyle pazar günü açıklandı.

Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi.

EN BÜYÜK DENİZ SEFERBERLİĞİ BUGÜN BAŞLAYACAK

Genelgede Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin 8 Haziran Salı günü başlatılacağı kaydedildi. Müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.

Çalışmalar birçok ilde eş zamanlı yürütülecek

Seferberlik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile İstanbul'da Caddebostan Sahili'nden saat 14.00'de başlatılacak.

Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek.

MÜSİLAJIN YOĞUNLUĞU

Öte yandan Bursa'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı.

Altay, AA muhabirine, geçen ay, Güzelyalı Marina'daki teknesine bakmak için gittiğini ve sıra dışı bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

"BETON MALZEME KAPLI GİBİYDİ"

İlk bakışta marinayı bir beton tabakanın sardığını düşündüğünü belirten Altay, "Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti." dedi.

Altay, tabakanın yoğunlaşmış ve dalgalarla beraber katlanmış hale geldiğini fark ettiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Bir teknenin üzerine çıktım ve ayağımı aşağıya uzattım, baktım.

Sünger, hatta daha kalın bir tabaka gibiydi. Açıldığında, dış cephe yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi geldi. Yakın zamanda yine gittiğimde o kalın tabakanın dağıldığını ve marinanın yemyeşil olduğunu gördüm. 5 santim aşağısını görmek mümkün değildi. Muhtemelen deniz altına çok büyük zarar verdi. Bir şekilde engel olmak lazım. Yine insanlıktan geçiyor bu. Doğaya verdiğimiz zarar sonsuz."

Müsilajın bu boyuta nasıl geldiğini aklının almadığını dile getiren Altay, "Uçsuz bucaksız bir denizden bahsediyoruz. İnsanların deniz kenarında az olduğu bir kapanma sürecini yaşamıştık. Buna rağmen böyle olduysa uzun dönemde ne olacağını düşünmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki organik bir kalıntı olsun, doğa kendi kendine bunu yok edebilsin. Bir kimyasal kalıntıysa uzun dönemde çok büyük etkilerini göreceğiz. Çok üzüncü ve büyük hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.