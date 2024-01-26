Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlere müstakil gireceklerini duyurdu.



İnce, "Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız" açıklamasında bulundu.



İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARACAKLAR: SEVİGEN'İN İSMİNİ VERDİ

Partisinin İstanbul'da aday çıkaracağını söyleyen İnce, "Şu anda İstanbul'da üç aday adayımız var. Önümüzdeki hafta içerisinde Parti Meclisi ve MYK'mızda karar vereceğiz. Bir arkadaşımızı atayacağız. Mehmet Sevigen üç kişiden biri" şeklinde konuştu.







"SHP - HEP İŞBİRLİĞİNDE REZİL OLDUK! İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN SİYASİ HAFIZASI YOK"

CHP'nin DEM ile yürüttüğü kirli ittifaka dikkat çeken İnce, "SHP- HEP(şimdiki DEM Parti) işbirliğinde nasıl rezil olduğumuzu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in siyasi hafızaları yok o derinlikleri yok bilmezler" dedi.



ÖZGÜR ÖZEL'E 'DEM'Lİ VURDU

Özgür Özel'in DEM'le ittifak uğruna Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesine dikkat çeken İnce, "Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez" şeklinde konuştu.



Şu ifadeleri kullandı;



"Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum; arkadaşlar siyahla beyaz kadar ayrıyız, nasıl beraber olalım? Değişmek başka şeydir. Başkalaşmak başka bir şeydir. Yani bizim ruhen, gönül olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil, orası gençliğimin partisi gitmiş yerine başka bir şey gelmiş. Yani böyle bir ittifak kurabilmek, yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir o zaman konuşuruz. Her gün demlenirse nasıl kuracağım."





"DERSİM DİYE VİLAYETİMİZ YOKTUR"

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel geride bıraktığımız günlerde, PKK'nın siyasi ayağı DEM'le aynı dili kullanarak Tunceli'ye 'Dersim' demişti.



Bu duruma sert tepki gösteren Muharrem İnce, "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır, ilimizin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Şeyh Sait bir vatan haindir. Atatürk, Nutuk'ta da böyle demiştir" çıkışında bulundu.



CHP'DEN İNCE'YE YANIT

Memleket Partisi'nin seçime müstakil girme kararı sonrası CHP Genel Merkezi Muharrem İnce'yi hedef aldı.



CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Muharrem İnce'nin CHP'den belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir ilçe istediğini öne sürüp "Müzakereler olumlu sonuçlansaydı bu açıklamaları asla yapamazdı" dedi.



Şu ifadeleri kullandı;



Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz.