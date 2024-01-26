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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 14:53 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 15:29

Sivas Otobüs Kazası Son Dakika: Cenaze yakınlarını taşıyan Kadıköy Belediyesi'ne ait otobüs devrildi! Yaralılar var! (Kaza yeri görüntüleri)

Sivas Merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında trafik kazası gerçekleşti. Kadıköy Belediyesine ait cenaze yakınlarını taşıyan otobüs bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi. 40 yolcunun olduğu otobüste 14 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SİVAS'ta, cenazeden dönenleri taşıyan Kadıköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde, şarampole devrildiği kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Kadıköy Belediyesi'ne ait 34 RT 099 plakalı yolcu otobüsü, Asarcık köyünden cenaze dönüşünde, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

40 yolcunun olduğu otobüste 14 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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