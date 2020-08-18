Haberler Video Haber Videoları Son dakika: MSB duyurdu! "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu!
18.08.2020 10:26

Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Haber Videoları