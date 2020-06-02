SON DAKİKA: MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

02.06.2020 10:13

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamaya göre" Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan, PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamaya göre" Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan, PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.