SON DAKİKA: İstanbul'da dev FETÖ operasyonu! 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı

02.06.2020 10:13

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 24'ü muvazzaf olmak üzere 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan ikinci operasyonda 74'ü muvazzaf 76 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam yapılanması içerisindeki sivil yöneticilerle ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 98'i muvazzaf asker olmak üzere 118 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

73 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanma çalışmasına devam ediliyor.