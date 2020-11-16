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SON DAKİKA: MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberine göre, MSB, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/X42h8I9r5H

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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