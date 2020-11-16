SON DAKİKA: Kandil'de kaos! Teröristler Karayılan'ı telsizden dinleyip kazan kaldırdılar: Alçak adam





Özellikle son dönemde Kandil ve Şengal bölgesinde nokta atışlarıyla örgüt için önemli adamlar öldürüldü.

Elebaşları kayıplarda hep grup ve bölge sorumlularını suçlayınca kendi aralarında da sık sık kavgalar yaşanmaya başladı. 'Senin adamın beceriksiz', 'senin sorumlun 3 koyuna bile sahip olamıyor' şeklinde birbirlerini suçluyorlar.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.