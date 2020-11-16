Haberler Video Haber Videoları Aydın'da vahşet! Baldızına laf attıktan sonra boğazını kestiler

Aydın'da vahşet! Baldızına laf attıktan sonra boğazını kestiler

Aydın'da vahşet! Baldızına laf attıktan sonra boğazını kestiler
16.11.2020 09:50
Ana Sayfa 01:24
PKK'nın sözde müsteşarı...
Ana Sayfa 00:33
Aydın'da vahşet! Baldızına laf...
Ana Sayfa 01:58
Meteorolojiden sağanak ve sis...
Ana Sayfa 01:00
CHP'nin "çarşaf" hazımsızlığı
Ana Sayfa 00:44
Hastane odasından atlayarak...
Ana Sayfa 02:10
Türk'ün gücünü gösterdik!
Ana Sayfa 02:59
Türkiye 3-1 Rusya | GOL: Cenk...
Ana Sayfa 01:22
Türkiye 2-1 Rusya | GOL:...
Ana Sayfa 00:56
Türkiye 1-1 Rusya | GOL:...
Ana Sayfa 14:01
Başkan Erdoğan'dan KKTC'de...
Ana Sayfa 03:20
Tatar'dan Kapalı Maraş'taki...
Ana Sayfa 14:00
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den...

Korkunç cinayet Aydın'da meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Fırat Kölemen (35) yanında bulunan baldızına laf attıkları için tartıştığı iki kişi tarafından bıçakla boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Korkunç olayda kendisine laf atılan Vade Bacak ise ayağından yaralandı. Olaydan sonra kaçan Adem Akbalık ve Batuhan Dinler Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde Pilav Dağı eteklerinde ormanlık alanda yakalandı.


Akıllara durgunluk veren olay, Kuşadası İlçesi Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana geldi. Fırat Kölemen, çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra baldızı Vade Bacak ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Kölemen, bu sırada yanlarına gelen Adem Akbalık ve Batuhan Dinler ile Bacak'a laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı.

Yeni Asır'dan İbrahim Uzun'un haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan Dinler, üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat Kölemen'in boğazına sapladı. Daha sonra da Vade Bacak'ı bacağından bıçakladı. Fırat Kölemen kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Kölemen'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR

Olaydan sonra kaçan Adem Akbalık ve Batuhan Dinler Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde Pilav Dağı eteklerinde ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Videoları