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SON DAKİKA: MİT ve SSB'den ortak operasyon: İhaleleri yabancı şirketlere sızdıran 6 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA: MİT ve SSB'den ortak operasyon: İhaleleri yabancı şirketlere sızdıran 6 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan SSB görevlilerinin ihale bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edildi.


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