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SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: ''Veli ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var''

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: ''Veli ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var''
05.03.2021 10:00
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Son dakika haberleri.... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'normalleşmede eğitim süreci' hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Değerlendirmeler, istişareler yapıyoruz. Okul okul yapabileceğimiz neler var bunlara bakıyoruz. Arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Veli ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var.'' dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'normalleşmede eğitim süreci' hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından derlenenler;

"Değerlendirmeler, istişareler yapıyoruz. Okul okul yapabileceğimiz neler var bunlara bakıyoruz. Arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Tedbirler ve denetimler temizliklerin iyi yapılıp yapılmadığı konusunda devam ediyor. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin maviye yönelmesini bekliyoruz."

"Öğrencilerimiz temassız oyun oynuyorlar. Her türlü hazırlıklarımız var. Bazı istisnai durumlar olabilir ancak tüm tedbirleri alarak elimizden geleni yapıyoruz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onların ve okul yöneticilerinin desteğiyle bu günleri güzel atlayacağız."

"Çocuklar bayram yeri gibi bakıyor. Bir sınıftan öte durumda. Seslerindeki tondan, gözlerinden anlayabiliyorum."

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