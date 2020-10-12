Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tablet dağıtımları bu hafta başlıyor

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek.