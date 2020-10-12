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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tablet dağıtımları bu hafta başlıyor

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tablet dağıtımları bu hafta başlıyor
12.10.2020 10:58

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek.
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