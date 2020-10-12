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Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü

Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü
12.10.2020 11:12

Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.


Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan ordusuna ait 2 İHA'nın vurulduğu belirtildi.


Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

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