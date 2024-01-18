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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 14:07 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 14:07

Son dakika: MHP 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı

Son dakika haberleri... MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, '31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik 55 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Durmaz açıklamasında, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıkladığı aday listesi şu şekildedir:

Balıkesir/Susurluk: Fahrettin Şener
Bayburt/Aydıntepe: Haşim Şentürk
Bayburt/Demirözü: Necmettin Ersen
Burdur/Karamanlı: İskender Karasu
Çorum/Alaca: Şerif Aslan


Çorum/Bayat: Mehmet Bahadır Efe
Çorum/Boğazkale: Mesut Ocaklı
Çorum/Dodurga: İsmail Çetinkaya
Çorum/İskilip: Ahmet Sağlam
Çorum/Kargı: Selahattin Erdoğan
Çorum/Laçin: Ünal Gevşek
Çorum/Osmancık: Ahmet Gelgör


Çorum/Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray
Çorum/Uğurludağ: Zeki İpek
Karabük/Eflani: Hüsnü Akın
Karabük/Eskipazar: Sırrı Şen
Karabük/Ovacık: Neslihan Kaya Karpuz
Karabük/Yenice: Zeki Çaylı
Kütahya/Emet: Mustafa Koca
Kütahya/Gediz: Necdet Akel
Kütahya/Hisarcık: Mustafa Demirtaş
Kütahya/Pazarlar: İsmail Kul


Kütahya/Simav: Kübra Tekel Aktulun
Kütahya/Şaphane: Selami Atak
Kütahya/Tavşanlı: Ali Ataş
Niğde/Altunhisar: Vedat Kirazcı
Niğde/Bor: Sıtkı Erat
Niğde/Çamardı: Gabil Demir
Osmaniye/Bahçe: Zeynel Mete Kadıoğlu
Osmaniye/Hasanbeyli: Latif Kahvecioğlu
Osmaniye/Kadirli: Ömer Tarhan
Osmaniye/Sumbas: Nihat Göçer
Osmaniye/Toprakkale: Turgay Çavuşoğlu
Sinop/Ayancık: Murat Akın
Sinop/Boyabat: Murat Muslu
Sinop/Dikmen: Erdal Koşar
Sinop/Durağan: Zafer Elkovan


Sinop/Saraydüzü: Ferdi Canoğlu
Sivas/Akıncılar: Murat Sevinç
Sivas/Altınyayla: Sezai Subaşı
Sivas/Doğanşar: Halil Balık
Sivas/Gemerek: Erol Sağırkaya
Sivas/Gölova: Osman Demirbağ
Sivas/Gürün: Nami Çiftçi
Sivas/Hafik: Harun İsa Gültay
Sivas/Kangal: Serkan Halver
Sivas/Koyulhisar: Gülay Fırat
Sivas/Suşehri: Ahmet Ayhan Kayaoglu
Sivas/Yıldızeli: Yaşar Göktas
Sivas/Zara: Fatih Çelik
Zonguldak/Alaplı: İsmail Öztürk
Zonguldak/Çaycuma: Semih Aydın
Zonguldak/Devrek: Erol Kaplan
Zonguldak/Gökçebey: Atakan Çiçek
Zonguldak/Karadeniz Ereğli: İlkay Özdemir

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