Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, '31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik 55 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Durmaz açıklamasında, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıkladığı aday listesi şu şekildedir:

Balıkesir/Susurluk: Fahrettin Şener

Bayburt/Aydıntepe: Haşim Şentürk

Bayburt/Demirözü: Necmettin Ersen

Burdur/Karamanlı: İskender Karasu

Çorum/Alaca: Şerif Aslan



Çorum/Bayat: Mehmet Bahadır Efe

Çorum/Boğazkale: Mesut Ocaklı

Çorum/Dodurga: İsmail Çetinkaya

Çorum/İskilip: Ahmet Sağlam

Çorum/Kargı: Selahattin Erdoğan

Çorum/Laçin: Ünal Gevşek

Çorum/Osmancık: Ahmet Gelgör



Çorum/Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray

Çorum/Uğurludağ: Zeki İpek

Karabük/Eflani: Hüsnü Akın

Karabük/Eskipazar: Sırrı Şen

Karabük/Ovacık: Neslihan Kaya Karpuz

Karabük/Yenice: Zeki Çaylı

Kütahya/Emet: Mustafa Koca

Kütahya/Gediz: Necdet Akel

Kütahya/Hisarcık: Mustafa Demirtaş

Kütahya/Pazarlar: İsmail Kul



Kütahya/Simav: Kübra Tekel Aktulun

Kütahya/Şaphane: Selami Atak

Kütahya/Tavşanlı: Ali Ataş

Niğde/Altunhisar: Vedat Kirazcı

Niğde/Bor: Sıtkı Erat

Niğde/Çamardı: Gabil Demir

Osmaniye/Bahçe: Zeynel Mete Kadıoğlu

Osmaniye/Hasanbeyli: Latif Kahvecioğlu

Osmaniye/Kadirli: Ömer Tarhan

Osmaniye/Sumbas: Nihat Göçer

Osmaniye/Toprakkale: Turgay Çavuşoğlu

Sinop/Ayancık: Murat Akın

Sinop/Boyabat: Murat Muslu

Sinop/Dikmen: Erdal Koşar

Sinop/Durağan: Zafer Elkovan



Sinop/Saraydüzü: Ferdi Canoğlu

Sivas/Akıncılar: Murat Sevinç

Sivas/Altınyayla: Sezai Subaşı

Sivas/Doğanşar: Halil Balık

Sivas/Gemerek: Erol Sağırkaya

Sivas/Gölova: Osman Demirbağ

Sivas/Gürün: Nami Çiftçi

Sivas/Hafik: Harun İsa Gültay

Sivas/Kangal: Serkan Halver

Sivas/Koyulhisar: Gülay Fırat

Sivas/Suşehri: Ahmet Ayhan Kayaoglu

Sivas/Yıldızeli: Yaşar Göktas

Sivas/Zara: Fatih Çelik

Zonguldak/Alaplı: İsmail Öztürk

Zonguldak/Çaycuma: Semih Aydın

Zonguldak/Devrek: Erol Kaplan

Zonguldak/Gökçebey: Atakan Çiçek

Zonguldak/Karadeniz Ereğli: İlkay Özdemir