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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 12:34

Ümraniye'de 3 katlı bina çöktü! Bina çökme anı videosu izle! | SON DAKİKA HABERLER

Ümraniye'de metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Olaydan dakikalar sonra 3 katlı bina çöktü. o anlar anbean kameralarca kaydedildi. İşte bina çökme anı videosu.

Ümraniye'de, Göztepe-Ümraniye Metro hattının inşaat çalışmaları sırasında yolda meydana gelen göçük nedeniyle daha önce tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde biri 4, diğeri ise 3 katlı ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen bitişik haldeki iki binanın önündeki yolda, metro inşaatı çalışması nedeniyle göçük meydana geldi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yoldaki göçük yüzünden hasar gören iki bina bir süre sonra yıkıldı.

Olay sebebiyle bölgeye AFAD ve takviye ekipler sevk edildi.

Ümraniye'de metro çalışması sırasında yol çöktü!

CAN KAYBI VAR MI?

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe-Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan biri 4, diğeri ise 3 katlı iki binada çökme meydana gelmiştir. Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."

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Ümraniye'de metro çalışması sırasında yol çöktü!
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