Son dakika: Meis Adası'nda Yunan provokasyonu! Askeri hareketlilik böyle görüntülendi

04.09.2020 11:36

Son dakika haberi... Meis Adası'nda Yunan askerlerinin hareketliliği görüntünledi. Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerlerinin hareketliliği bir ke daha görüntülendi.

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

TRT Haber adada bugün yine Yunan askerinin hareketliliğini görüntüledi. Ada çevresinde devriye halinde olan Yunan hücumbotu ile karada askeri araç hareketliliği gözlendi.

Çarşamba günü de Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerleri görüntülenmişti.