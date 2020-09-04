CHP’li Yalova Belediyesi’ndeki zimmet davasında hesap zamanı: Skandala sahip çıktılar

04.09.2020 09:53

CHP’li Yalova Belediyesi’ndeki 30 milyonluk zimmet davasında eski başkan Vefa Salman’ın da yer aldığı 34 sanık hakim karşısına çıktı. CHP’li başkan yardımcıları Erkek ve Torun’la birlikte, CHP milletvekilleri ve PM Üyesi Bülent Tezcan, mahkemede şov yaparak yargıyı baskı altına almaya çalıştı. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...