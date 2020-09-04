Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Diyarbakır'daki vaka artışıyla ilgili flaş açıklama: Durum kontrol altında

04.09.2020 11:10

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakalarının arttığı Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu. Koca, yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 2 hafta öncesine göre durum kontrol altında. Vaka oranı yüzde 49 düştü." ifadelerine yer verdi.