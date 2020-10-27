Son dakika haberine göre, İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bir kişi otomobilden çıkartıldıktan sonra silahla vuruldu.
SON DAKİKA: Maltepe'de dehşet: Otomobilden atıp kurşunladılar!
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