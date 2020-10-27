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SON DAKİKA: Maltepe'de dehşet: Otomobilden atıp kurşunladılar!

SON DAKİKA: Maltepe'de dehşet: Otomobilden atıp kurşunladılar!
27.10.2020 07:03

Son dakika haberine göre, İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bir kişi otomobilden çıkartıldıktan sonra silahla vuruldu.


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