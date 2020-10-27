Hatay saldırısının ardından aranan ikinci terörist vurularak imha edildi! İşte o görüntüler

Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırının ardından güvenli güçleri ikinci teröristin peşine düştü. Düzenlenen operasyonlar aranan ikinci terörist de imha edildi.