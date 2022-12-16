Haberler Haber Videoları Son dakika! Levent Metrocity AVM'de yangın! (İLK GÖRÜNTÜLER)

Son dakika! Levent Metrocity AVM'de yangın! (İLK GÖRÜNTÜLER)

Son dakika! Levent Metrocity AVM'de yangın! (İLK GÖRÜNTÜLER)
16.12.2022 13:03 - Son Güncelleme: 16.12.2022 13:31

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İstanbul, Levent'te bulunan Metrocity isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. İşte Metrocity AVM yangınına dair ilk görüntüler.

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İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

İstanbul Levent'te AVM yangını!

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