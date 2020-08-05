Son dakika: Kurban Bayramı'nda acı bilanço: 60 kişi hayatını kaybetti

05.08.2020 13:01

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili sürecindeki trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı. Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bayram trafiği süresinde elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı gerçekleşmiştir." dedi.

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili sürecindeki trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bayram trafiği süresinde elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı gerçekleşmiştir." dedi.

İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARI

Çataklı ayrıca, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin tutuklandığını açıkladı. Çataklı, "Temmuz ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 5'i gri listede arananlar olmak üzere 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.