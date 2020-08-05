Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi

05.08.2020 13:20

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 6 Türk vatandaşının yaralandığını belirterek, bunlardan 5'inin hafif yaralı olduğunu, ameliyat olan vatandaşın durumunun ise iyiye gittiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

#Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 5, 2020

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini açıklamıştı.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada can kaybının 100'e, yaralı sayısının da 4 bine çıktığını bildirmişti.