Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürerken son dakika gelişmesi yaşandı. 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in kaybolmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da Miraç Çiçek'in kaybolmasıyla ilgili son dakika gelişmesi: 6 kişi gözaltına alındı
05.08.2020 12:33
- Son dakika: Kurban Bayramı'nda acı bilanço: 60 kişi hayatını kaybetti
- Diyarbakır'da Miraç Çiçek'in kaybolmasıyla ilgili son dakika gelişmesi: 6 kişi gözaltına alındı
- Son dakika: Gaziantep'te demir atölyesinde patlama: Yaralılar var...
- SON DAKİKA: Çeşme’de flaş gelişme! Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi
- Dünyayı sarsan Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?
- Abdullah Ağar'dan Lübnan Beyrut'taki patlamayla ilgili flaş açıklama: Bu bir saldırı
- CHP'li İBB’den litresi 8 liraya süt şov: İzmirli firmaya ihalesiz verildi
- Kaçak deterjan imalathanesine şok baskın: Yüzlerce kilo piyasaya sürülmeden yakalandı
- Taksilerde yeni dönem! Puan sistemi geliyor...
- Sosyete bayramda Bodrum'a uçtu, Coronavirüs'ü, maskeyi, mesafeyi unuttu!
- Son dakika: Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 5 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?