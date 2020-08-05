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Diyarbakır'da Miraç Çiçek'in kaybolmasıyla ilgili son dakika gelişmesi: 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da Miraç Çiçek'in kaybolmasıyla ilgili son dakika gelişmesi: 6 kişi gözaltına alındı
05.08.2020 12:33

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürerken son dakika gelişmesi yaşandı. 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in kaybolmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.


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