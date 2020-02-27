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Son dakika: Külliye'de kritik güvenlik toplantısı!

Son dakika: Külliye'de kritik güvenlik toplantısı!

27.02.2020 23:44

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İdlib'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü.


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