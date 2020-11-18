SON DAKİKA: Kovid-19'a karşı adaçayı-ebegümeci karışımı nasıl yapılır? İbrahim Saraçoğlu canlı yayında açıkladı

Son dakika haberine göre, Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, hayatı tehdit ederken Türkiye'deki vaka artışı da endişeyle takip ediliyor. Vatandaşlar koronavirüsten doğal korunma yollarını arıyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, COVİD-19 virüsünden koruyacak doğal reçetenin formülünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı bulunduğu öneri bir anda talep patlaması yaşattı. Dr. İbrahim Saraçoğlu Covid-19 hastalığını önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önerdi. A Haber canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, COVİD-19 virüsünden koruyacak doğal reçetenin formülünü açıkladı.







İşte Saraçoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar;



Adaçayı ile ebegümeci 1'e 3 oranında kullanılacak. Yaklaşık olarak 5-6 gram adaçayına 2-3 gram veya 3'te 1'i kadar 2 gram ebegümeci alacaksınız.

BULUNMAZ BİR NİMET

Bu ebegümecinin bizim insanlarımız bilmiyor. Acaba bu zehirli midir toksik etkili midir? Ebegümeci öyle bir bitkidir ki bütün Akdeniz sahili bunu çok iyi bilir. Ebegümeci dediğiniz zaman yapraklar, çiçekleri, sapları salatanın içine doğanır. Kısırın yanında bulunmaz bir nimettir.







HAREKETLİ BAĞIRSAK SENDROMUNDA ETKİLİDİR

Bir özelliği daha var. IBS dediğimiz hareketli bağırsak sendromunda etkilidir. Yani bağırsakları hareketli olanlar için bunu söylüyorum, bunun dışında ebegümecinde bilinmesi gereken bir nokta daha var. Avrupa İlaç Ajansı'ndan hem adaçayı hem de ebegümeci kayıtlı, yani antibakteriyel, antiviral olduğunu biliniyor.







ADAÇAYI KARACİĞERE YARDIMCI

Bazen adaçayına da laf söyleyenler çıkıyor. Efendim 'karaciğeri toksit etkisi' tamamen uydurma, tam aksine adaçayı karaciğerin toksinitesine karşı güçlü bir yardımcıdır.



ADAÇAYI-EBEGÜMECİ FORMÜLÜ: GARGARA HAYAT KURTARIR

2 tutam alabilirsiniz. Yani yaklaşık 10 gram içine yarım tutamda ebegümeci ilave edip bunu 6-7 dakika kaynatacaksınız. Kaynattıktan sonra süzüyorsunuz bu ılıdıktan sonra ve sabah, öğle, akşam gargarasını yapacaksınız.









Ancak unutulmaması gereken bir nokta var, burası oldukça önemli. Eğer yeni alınmışsa, yani birkaç saatlik burnunuzdan örnek alındı ve Kovid-19 testiniz pozitif çıkıyor. Yeni alınmışsa bu örnek virüs sizi henüz enfekte etmemiştir. Eğer bu adaçayıyla ebegümeciyi söyledim oranda karıştırıp kaynatıp gargarasını yaparsanız boğazınızı temizlemiş olursunuz. Damlalıkla, burun deliklerinize damlatacaksınız.



AĞIZ YOLUYLA ALINMAZ

Kekiğin içerisinde etkin olan madde timoldür. Kekik yağını da kullanabilirsiniz. Yağ kısmı ortam havasını temizlemek için, lütfen adaçayı, lavanta, karabaş, okaliptüs bunlar hiçbir şekilde doğrudan ağız yoluyla alınmaz.