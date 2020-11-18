Son dakika: Okullar kapandı mı? Okul tatili uzatıldı mı? Online eğitim ne kadar sürecek?

Okullar kapandı mı? Okul tatili uzatıldı mı? Online eğitim ne kadar sürecek? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.55'te toplandı. Toplantı az önce sona erdi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan eğitimle ilgili merak edilen detayları vatandaşlarla paylaştı.

Okullar kapandı mı? Okul tatili uzatıldı mı? Online eğitim ne kadar sürecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan hafta sonları saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Peki, okullar kapandı mı? Okul tatili uzatıldı mı? Online eğitim ne kadar sürecek? İşte detaylar...

OKULLAR KAPANDI MI? OKUL TATİLİ UZATILDI MI? ONLİNE EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." ifadelerini kullandı.

ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."