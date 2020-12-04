SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı ilk hangi meslek gruplarına yapılacak? Öncelik listesi belli oldu

Son dakika haberine göre, Aşılama çalışmaları için önceliğin kimlere verildiği belirlendi. 28 Şubat’a kadar öncelikle sağlıkçılar, polisler, askerler, kuryeler, taksiciler gibi meslek gruplarına aşı yapılacak.

Aşılama çalışmalarının 4 aşamada yürütüleceğinin açıklanmasının ardından gözler aşı takvimine ve yüksek riskli meslek gruplarının belirlenmesine çevrildi. 1'inci aşamada yer alan öncelikli grupların 11 Aralık-21 Ocak, 2'nci gruptakilerin 22 Ocak-28 Şubat, 3'üncü gruptakilerin 1 Mart-30 Nisan arasında, geri kalanların da 1 Mayıs'tan itibaren aşılanmaları hedefleniyor.





2021'in 3'üncü çeyreğine kadar 60 milyonun üzerinde vatandaşın aşılanması planlanıyor. İlk iki aşamada öncelikli olarak aşılanması gereken meslek grupları belirlendi. Bu kapsamda sağlık çalışanlarıyla birlikte güvenlik güçleri, öğretmenler, arama kurtarma ekipleri, kuryeler, toplu taşıma hizmeti yapanlar, cenaze ve defin işlemi sorumluları, uçuş personelleri, bakıcılar, taksi şoförleri, otel ve konaklama sektörü çalışanları, kuaförler ve cezaevi memurları öncelikli olacak.







Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları tarafından incelemeler yapılacak. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması halinde aşının erken kullanımına izin verilecek.









Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Yerli aşılarımız nisanda devreye girerse toplumumuzun büyük bir kesimini aşılayacağımızı umuyorum" dedi.



BAKAN KOCA BEŞ KENTE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 5 ildeki vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti.

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