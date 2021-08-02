SON DAKİKA: Konya'da katliam! 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun hakkında son dakika kararı

Son dakika haberleri... Konya'da önceki gün yaşanan katliamla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 7 kişinin katil zanlısı olan 33 yaşındaki Mehmet Altun hakkında tüm Türkiye'de yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan Altun'un eşinin cep telefonunda olay günü giydiği tişörtün de fotoğrafı çıktı.

Konya'da iki aile arasında 11 yıldır devam eden kavga sonrasında 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı 33 yaşındaki Mehmet Altun hakkında Türkiye genelinde yakalama kararı çıkartıldı.

Daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olan zanlının olayda kullandığı kiralık aracı terk edip kaçtığı ilçe yakınlarında hassas burun köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Katilin olay anında giydiği tişört ile çekilen fotoğrafı da eşinin cep telefonunda buldu.

7 kişinin öldürüldüğü Konya'daki vahşetin yankıları sürerken, olayın failini yakalamak için başlatılan çalışma ise sürüyor. Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde aynı aileden 4'ü kadın 3'ü erkek 7 kişiyi öldüren katil zanlısının kimliği evdeki güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilmişti.

Buna göre katil zanlısının 2,5 ay önce Dedeoğulları ile kavga etmesi nedeniyle tutuklanan Ayşe Keleş'in kardeşi ve halen tutuklu bulunan Lütfi Keleş'in kayınbiraderi olan Mehmet Altun (33) olduğu belirlenmişti.

KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mehmet Altun'un yaptığı vahşetin görüntülerine SABAH ulaşmıştı. O görüntülerle kimlik bilgileri tespit edilen Mehmet Altun'un eşi ve iki yakını da gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Altun'un psikolojik sorunları olduğu ve daha önce tedavi gördüğü de ortaya çıktı.

İŞTE O KATİLİN SON HALİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Mehmet Altun'un 7 kişinin faili olduğu belirtilerek hakkında dosya hazırlandı.



Serpil Dedeoğlulları

Kiraladığı aracı terk ettiği Bozkır İlçesi sınırlarında İHA'lar ve hassas burun köpeklerle aranan Altun hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı çıkartıldı.



Barış Dedeoğulları

Sabah'taki habere göre; göre, katil zanlısı Mehmet Altun'un olay günü giydiği tişört ile çekilmiş fotoğrafı da eşinin cep telefonun da bulundu.



Yaşar Dedeoğlulları

Fotoğraf Türkiye genelindeki tüm güvenlik birimlerine gönderildi.



Metin Dedeoğlulları