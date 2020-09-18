Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin pazartesi saat 09.00'da ders başı yapacaklarını bildiren Vali Yerlikaya, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik güçlerinin saat 07.00'da işbaşı yapacağını ifade etti. Yerlikaya, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08,00 ve 16,30'da, sağlık teşkilatımız saat 08,30 ve 16,30'da; diğer tüm kamu kuruluşlarımız 09,00 ve 16,30'da mesaiye başlayacaklar" dedi.
Son dakika: Kademeli mesai nasıl olacak? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı
18.09.2020 18:39
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