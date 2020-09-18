Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladığı anlarda içeriğin ne olduğunu bilmeyen hal ve tavırları, ünlü İngiliz komedi dizisindeki MR.Bean karakterine benzetilerek kamuoyuna servis edildi.
BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın ihanet anlaşması metnine boş gözlerle bakması alay konusu oldu
18.09.2020 18:15
- BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın ihanet anlaşması metnine boş gözlerle bakması alay konusu oldu
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