RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA KABİNE! Ramazan'da tam kapanma kararı çıktı mı? Seyahat yasağı geri geldi mi?

SON DAKİKA KABİNE! Ramazan'da tam kapanma kararı çıktı mı? Seyahat yasağı geri geldi mi?
13.04.2021 15:50
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.25'te başladı. Yeni tip koronavirüsle mücadelede Ramazan ayı boyunca yeni tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alternatifli birçok önerinin kabineye sunulduğunu ve bunların kabine toplantısına değerlendirilerek yeni tedbirlerin belirleneceğini belirtti. İşte Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısıyla ilgili son gelişmeler.


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